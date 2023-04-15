Игнатьев заявил, что «Спартак» должен быть главным конкурентом «Зениту»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев констатировал, что черно-белые наравне с «Химками» являются основными кандидатами на вылет в Первую лигу по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«Торпедо» ничего еще не показало, кроме огромного внутреннего огня, желания предстать в новом обличии перед новым тренером, перед своими болельщиками. Отсюда появляется какая-то надежда, вера. Но она настолько минимальная, столько всего упущено, что «Химки» и «Торпедо» — главные претенденты на два последних места. «Спартак» — иная ипостась, мы хотим видеть их одними из главных конкурентов «Зениту». Это тоже зона недосягаемости для красно-белых, но на другие команды рассчитывать вообще сложно", — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.