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Сегодня, 19:58

Игнатьев заявил, что «Зенит» уже никто не догонит

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Команда Сергея Семака, как и следовало ожидать, не оставила никаких шансов конкурентам в борьбе за чемпионство. Думаю, «Зенит» в этом сезоне уже никто не догонит, «Спартак» будет бороться исключительно за второе место. И на него много претендентов, борьба за медали будет действительно интересной. «Спартак», «Ростов» и ЦСКА имеют одинаковые шансы на серебряные медали. Сейчас нельзя сказать, как будет выглядеть тройка РПЛ, борьба за второе и третье место продолжится до самого конца», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

После 22 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка. Второе место занимает «Ростов» (45), на третьей строчке расположился «Спартак» (42).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-zenit-uzhe-nikto-ne-dogonit-spartak-budet-borot-sya-isklyuchitel-no-za-vtoroe-mesto/
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