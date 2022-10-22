Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» против «Динамо»

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о состоянии игроков перед матчем 14-го тура РПЛ против «Динамо».

«Дерби с динамовцами пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждем интересной игры!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Игнатьев получил травму в матче Кубка России против «Химок» (1:0). Ожидается, что на восстановление уйдет около 6 недель.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет сегодня, 22 октября и начнется в 19.00.