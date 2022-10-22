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Сегодня, 10:13

Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» против «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о состоянии игроков перед матчем 14-го тура РПЛ против «Динамо».

«Дерби с динамовцами пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждем интересной игры!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Игнатьев получил травму в матче Кубка России против «Химок» (1:0). Ожидается, что на восстановление уйдет около 6 недель.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет сегодня, 22 октября и начнется в 19.00.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/lokomotiv-dinamo-den-derbi/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Иван Игнатьев
Рифат Жемалетдинов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
2
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