Игнатов и Литвинов прилетели со «Спартаком» в Нижний Новгород. Игроки получили повреждения в кубковом матче с «Зенитом»

1 октября футболисты «Спартака» провели тренировку, после чего отправились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба клуба.

Полет занял около часа. Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом» в рамках 11-го тура РПЛ, начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Вместе с командой на выезд отправились полузащитники Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, чьи повреждения в кубковом матче с «Зенитом» оказались незначительными.

А вот нападающий Александр Соболев в Нижний не полетел, так как пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.