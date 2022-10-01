Игнатов и Литвинов прилетели со «Спартаком» в Нижний Новгород. Игроки получили повреждения в кубковом матче с «Зенитом»

1 октября, 19:54
1 октября футболисты «Спартака» провели тренировку, после чего отправились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба клуба.
Полет занял около часа. Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом» в рамках 11-го тура РПЛ, начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Вместе с командой на выезд отправились полузащитники Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, чьи повреждения в кубковом матче с «Зенитом» оказались незначительными.
А вот нападающий Александр Соболев в Нижний не полетел, так как пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
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Основные источники исследования