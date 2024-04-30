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Сегодня, 07:30

Игнатов назвал хорошей игру «Спартака» против «Локомотива»

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

«Мы победили — значит, игра хорошая. Разберем, где ошибались, и будем двигаться дальше. Мы не сильно удивились ротации в составе. У нас все могут друг друга заменить. Главное, что качество не испортилось и мы выиграли. «Локомотив» в концовке перехватил инициативу? Я со стороны смотрел, и мне так не показалось. Были уверены, что сохраним победу», — сказал Игнатов Sport24.

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.

Источник: Sport24
Михаил Игнатов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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