Игнатов назвал заслуженным пятое место «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказал мнение, что красно-белые показали тот результат в РПЛ, который заслуживали.

«Сезон был непростым. Оценивать нашу игру будут аналитики и эксперты, но с моей точки зрения, на что наиграли, то и получили. Не знаю, чего нам не хватило для того, чтобы занять место выше, у нас были хорошие моменты и плохие. Думаю, в следующем сезоне мы сыграем лучше», — приводит ТАСС слова Игнатова.

«Спартак» завершил чемпионат России на пятом месте, набрав 50 очков.