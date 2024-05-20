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Сегодня, 04:02

Игнатов: «Никто не скажет о Джикии плохого слова, его уход — это грустный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии.

— Конечно, это грустный момент, — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру». — Георгий — настоящий человек, капитан и лидер. Он многое сделал для «Спартака», внес неоценимый вклад в команду. Мы проводили его на хорошей ноте. Он получил заслуженную награду лучшего игрока матча. В «Спартаке» у него был хороший период. Я желаю ему только удачи. Тепло и хорошо отношусь к Георгию, потому что когда я только пришел в команду, он меня поддерживал. Он чуть пораньше пришел в «Спартак». Мы провели большой период в команде вместе. Тяжело, конечно, что он уходит.

— Джикия сказал после матча, что позвал команду в ресторан.

— Да, он пригласил. Обязательно придем всей командой и проводим его.

— Подарок команда уже приготовила?

— Это секрет.

— Когда вы узнали, что он уходит?

— За пару дней до сегодняшнего матча. Поэтому мы узнали чуть пораньше остальных. Впереди еще целая неделя вместе. Постараемся ее провести в хорошей обстановке, с улыбками, чтобы хорошо проводить нашего капитана.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640003_ignatov_nikto_ne_skajet_o_djikii_plohogo_slova_ego_uhod__eto_grustnyiy_moment
Георгий Джикия
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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