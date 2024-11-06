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Сегодня, 09:47

Игнатов — о словах Писарева, назвавшего «Спартак» середняком: «Мы топ-команда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева, назвавшего красно-белых середняком.

«Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше. Мое отношение к словам Писарева о том, что «Спартак» — середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет. Какое? Что мы топ-команда», — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Михаил Игнатов
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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