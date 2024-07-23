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Сегодня, 05:09

Игнатов о словах Зобнина про возможный уход Соболева в «Зенит»: «Все правильно сказал»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов согласился со словами своего одноклубника Романа Зобнина о возможном уходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Отвечая на вопрос о возможном трансфере Соболева, Зобнин заявил: «Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде».

«Зобнин в своем интервью сказал все правильно. По моему мнению, в «Спартаке» сейчас нет футболистов, которые не любят клуб и не хотят за него играть», — приводит Sport24 слова Игнатова.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

Источник: Sport24
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