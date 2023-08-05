Сегодня, 20:27
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.
— Хорошее выступление. Тяжелый первый тайм, было жарко. Во втором тайме стало полегче дышать. И мы стали мобильнее, и соперник подустал. Нам удалось забить хорошие мячи. Хороший результат, двигаемся дальше.
— Ты забил гол. Что там было?
— Отличная передача Соболева. Я просто бежал, оставалось только решить ситуацию с вратарем. Хорошо, что получилось. При падении ударился о поле, ничего страшного. Сейчас все хорошо.
— «Спартак» на первом месте. Что чувствуешь?
— Есть над чем работать, будем прогрессировать и идти от матча к матчу, не важно, какой соперник. Цель — 3 очка в матче. Верю ли в чемпионство? Посмотрим в конце сезона. Любой футболист верит в это.
«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке.