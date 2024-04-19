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Сегодня, 10:13

Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал, чему научился у Абаскаля

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля. 14 апреля руководство красно-белых уволило специалиста с поста главного тренера.

«Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе. Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт», — цитирует Игнатова ТАСС.

Он также рассказал, чему научился при испанском тренере.

«Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать», — добавил Игнатов.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 19 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Исполняющий обязанности главного тренера на данный момент является Владимир Слишкович.

Источник: https://tass.ru/sport/20591049
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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