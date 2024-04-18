Игнатов: «После увольнения Абаскаль попрощался с командой и поговорил с игроками»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» заявил, что экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль после увольнения попрощался с командой на общем собрании.

«Писали, что Абаскаль молча уехал после того, как его уволили? Это неправда. Он попрощался с командой и поговорил с игроками. Была ли у него беседа со мной лично? Это было общее собрание», — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Владимир Слишкович.