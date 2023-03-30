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Сегодня, 21:35

Игнатов: «Я смог прибавить в единоборствах, прессинге»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал об изменениях в своей игре за последний год.

«Если говорить об изменениях именно в работе, то, мне кажется, я смог добавить в единоборствах, прессинге. Плюс нравится, что в последнее время у атакующих игроков появилось больше пространства для маневра, больше свободы. Смещения, перемещения — работа над этими аспектами должна сделать нашу атаку более острой и непредсказуемой для соперника», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

22-летний хавбек сыграл за красно-белых в текущем сезоне 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-ignatov-ya-smog-pribavit-v-edinoborstvah-pressinge/
Михаил Игнатов
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ФК Спартак (Москва)
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