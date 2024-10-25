Игнатов считает, что с текущим составом «Спартак» способен бороться за высокие места

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о составе красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места», — цитирует Игнатова Legalbet.

После 12 туров «Спартак» набрал 19 очков и занимает 6-еместо в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 27 октября, начало — в 14:15 мск.