Игнатов считает, что «Спартак» стал спокойнее при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал отличие команды при тренере Владимире Слишковиче.

«При Слишковиче ребята стали спокойнее и увереннее в себе. Думаю, на поле это заметно. И от этого стали хорошие результаты. Главное — продолжать в том же духе и не останавливаться. У нас сейчас хорошая полоса, и надо ее продлить», — приводит слова Игнатова Sport24.

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.