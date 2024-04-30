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Сегодня, 07:50

Игнатов считает, что «Спартак» стал спокойнее при Слишковиче

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал отличие команды при тренере Владимире Слишковиче.

«При Слишковиче ребята стали спокойнее и увереннее в себе. Думаю, на поле это заметно. И от этого стали хорошие результаты. Главное — продолжать в том же духе и не останавливаться. У нас сейчас хорошая полоса, и надо ее продлить», — приводит слова Игнатова Sport24.

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.

Источник: Sport24
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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