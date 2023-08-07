Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Игнатов: «Никакого шлейфа от ЦСКА у Медины нет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал «СЭ» победу в матче 3-го тура РПЛ над «Рубином» (4:1) и рассказал об адаптации хавбека Хесуса Медины в команде.

«Все позитивно. Ощущения от забитого мяча не смазались после удара в голову. Рад помочь команде. Хесус вышел — отличился, потом сразу я. Приятно, что внесли вклад в результат и он победный — это самое главное», — сказал Игнатов «СЭ».

Михаил Игнатов также прокомментировал дебют Медины за «Спартак».

«Никакого шлейфа от ЦСКА у Хесуса нет. Мы все профессионалы и понимаем, что он очень хороший игрок. Медина помог команде, вышел на замену и сразу забил. Когда услышал, что он к нам переходит, удивлен не был», — сказал Игнатов «СЭ».

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.

Михаил Игнатов
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицын: «Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то нужно усиливать обойму»

Наумов: «По-прежнему не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году»