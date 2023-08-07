Игнатов: «Никакого шлейфа от ЦСКА у Медины нет»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал «СЭ» победу в матче 3-го тура РПЛ над «Рубином» (4:1) и рассказал об адаптации хавбека Хесуса Медины в команде.

«Все позитивно. Ощущения от забитого мяча не смазались после удара в голову. Рад помочь команде. Хесус вышел — отличился, потом сразу я. Приятно, что внесли вклад в результат и он победный — это самое главное», — сказал Игнатов «СЭ».

Михаил Игнатов также прокомментировал дебют Медины за «Спартак».

«Никакого шлейфа от ЦСКА у Хесуса нет. Мы все профессионалы и понимаем, что он очень хороший игрок. Медина помог команде, вышел на замену и сразу забил. Когда услышал, что он к нам переходит, удивлен не был», — сказал Игнатов «СЭ».

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.