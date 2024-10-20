Игнатов заявил, что все еще верит в лидерство «Спартака» в РПЛ

Сегодня, 22:51
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что сохраняет надежду на первое место красно-белых в этом сезоне РПЛ.
— Ты говорил, что будешь доволен только первым местом «Спартака».
— Да, — цитирует Игнатова «РБ Спорт».
— Все еще веришь в то, что это возможно?
— Конечно, верю.
— Сейчас команда на шестой строчке — еще можно все исправить?
— Такое бывает, что поделать. Мы готовимся от игры к игре, будем стараться набирать в каждом матче три очка и смотреть только вперед.
«Спартак» набрал 19 очков после 12 матчей РПЛ и занимает 6-е место.