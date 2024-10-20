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Сегодня, 22:51

Игнатов заявил, что все еще верит в лидерство «Спартака» в РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что сохраняет надежду на первое место красно-белых в этом сезоне РПЛ.

— Ты говорил, что будешь доволен только первым местом «Спартака».

— Да, — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

— Все еще веришь в то, что это возможно?

— Конечно, верю.

— Сейчас команда на шестой строчке — еще можно все исправить?

— Такое бывает, что поделать. Мы готовимся от игры к игре, будем стараться набирать в каждом матче три очка и смотреть только вперед.

«Спартак» набрал 19 очков после 12 матчей РПЛ и занимает 6-е место.

Источник: РБ Спорт
Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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