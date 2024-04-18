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Сегодня, 09:10

Игнатов: «Джикия — капитан «Спартака», у него нет никаких проблем с клубом»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник Георгий Джикия является капитаном красно-белых.

Джикия появился на 64-й минуте ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0). Форвард Александр Соболев передал 30-летнему игроку капитанскую повязку.

— В матче с «Зенитом» с капитанской повязкой вышел Соболев, затем она перешла к Джикии. В предыдущих матчах капитаном был Зобнин. Кто сейчас капитан «Спартака»?

— Сегодня вы сами все видели (улыбается).

— В основном составе Джикия не выходит...

— Он капитан.

— Джикия готов выходить в старте, никаких проблем с клубом у него нет?

— Никаких проблем нет, — сказал Игнатов «СЭ».

В 2024 году Джикия сыграл второй матч. 10 марта он вышел на замену во встрече против «Факела» (0:2) в чемпионате России

Георгий Джикия
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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