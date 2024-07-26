Игнатович объяснил, в чем Талалаев похож на Клоппа

Бывший футболист «Тамбова» Павел Игнатович объяснил, почему сравнивает Андрея Талалаева с экс-тренером «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Почему я Талалаева периодически называю Клоппом — он с характером мужик, и я такой же. И мы просто полгода бились. Я тренируюсь-тренируюсь — он меня не ставит. Я говорю: «Мужик, ну хватит, дай мне сыграть хоть какие-то матчи. У него все переломались и ему пришлось меня поставить в стартовый состав. Я победил — 100 процентов!» — цитирует Legalbet Игнатовича.

Игнатович выступал в тамбовском клубе под руководством Талалаева с июля 2017-го по май 2018 года.