Игонин: «По спортивным критериям Эраковичу бы нашлось место в сборной Сербии, причина невызова в другом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на невызов защитника петербургского клуба Страхиньи Эраковича в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024.

«Мы же не знаем, какая у них там специфика и вообще задачи главного тренера. По уровню российского чемпионата к Эраковичу не так много вопросов. Не думаю, что здесь есть какие-то другие вещи, кроме тактических. В отношении уровня — разницы большой не вижу. В сборных, помимо чисто игровых качеств, много всяких различий, связанных с коллективом, тренером, отношением, умением работать в команде. По спортивным критериям Эраковичу бы вполне нашлось место в сборной. Нужно искать причины в другом», — цитирует Игонина Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне 23-летний Эракович провел 27 матчей в чемпионате России, отметившись двумя голами.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.