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Сегодня, 16:17

Игонин напомнил Дзюбе о правилах приличия перед матчем с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное рукопожатие между нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Стоит ли Дзюбе помириться с Семаком? Я пока не очень разбирался в том, что действительно является важным для Артема, что ему стоит, а что ему не стоит делать. Тут не в отношении Артема, а вообще в отношении футбольного сообщества, если ты находишься в определенном этносе, то в нем, как минимум, желательно вести себя соответствующе. Это просто правила приличия, как минимум. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы всегда сохранять отношения», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

В апреле 2023 года Дзюба не стал пожимать руку Семаку после матча в Москве. Сам форвард заявил, что не видел тренера.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igonin-napomnil-dzyube-o-pravilakh-prilichiya-pered-matchem-s-zenitom-
Алексей Игонин
Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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