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Сегодня, 09:03

Игонин назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин назвал причины поражения команды в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Игры против «Ахмата» действительно всегда тяжело даются «Зениту», потому что там очень хорошо подготовленные физически игроки. «Зенит» играл довольно медленно, поэтому единоборства случались довольно часто. Скученность грозненцев у своих ворот не позволяла «Зениту» играть быстро. Было понятно, что свободных зон не будет. На мой взгляд, причиной поражения стала очень медленная игра. Было мало проникновений в штрафную, мало ударов по воротам.

Наверное, стоило поменять тактику, как минимум, после перерыва. Надо было нагнетать давление на защитников, нагнетать опасность, перейти на прострелы, навесы. Но «Зенит» продолжал играть в свой футбол, катать мяч. Замены пошли на пользу, Мостовой освежил, задвигал фланг, привнес быстроту в действия команды. Соперник не может постоянно действовать на 100 процентов возможностей, поэтому гол и пропустили», — приводит слова Игонина Betonmobile.ru.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

Источник: https://betonmobile.ru/igonin-nazval-prichinyi-porazheniya-zenita-v-matche-s-ahmatom

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