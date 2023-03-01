0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Игонин не согласен со словами Дзюбы о бразильском направлении в «Зените»

Telegram Дзен

Бывший футболист Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Не разделяю его мнение. Говорю уже не раз, что идеология главного тренера «Зенита» — должен играть сильнейший, — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — Это вполне себе понятный, адекватный для всех игроков посыл. Достаточно честный. Ставить игрока, потому что он воспитанник или, потому что у него российский паспорт или, наоборот, ставить футболиста, которого купили за дорого — это не вариант Семака. С этим я в первую очередь связываю результаты команды. Поэтому он лучший тренер».

Также он отметил, что легионеров клуб берет для участия в еврокубках.

«У клуба много задач. Например, давать результат в Лиге чемпионов. Результат — это средства, которые зарабатывает клуб. Это же не просто какая-то социалка. А что делать с российским костяком, мне не очень понятно. Если в свое время был Широков, Аршавин, Кержаков. Аршавин, игрок, который давал результат в Англии — это совершенно иного уровня российский футболист. Поэтому они и были, если бы были сейчас такие игроки их бы было в основной заявке «Зенита» больше. Все очень просто и понятно», — добавил он.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Алексей Игонин
Артем Дзюба
ФК Зенит
14
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Кардиологи нашли способ контроля давления у пациентов с устойчивой гипертонией
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Рахманович: «Изнурительная работа и железная дисциплина — это то, чего не хватает русскому футболу»
Экс-директор академии «Локо»: «Конти не сильнее Мампасси. Шило на мыло...»
Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович: «Мой любимый русский игрок — Аршавин»
Экс-директор академии «Локо»: «Худяков сильнее Лантратова. Для меня он первый номер, причем на долгие годы»
Корниленко: «Вне зависимости от того, кто будет приходить в «Локомотив», Пиняеву надо думать своей головой»
Рахманович: «В Турции фанатская страсть, там настоящий патриотизм. Этого дико не хватает в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахманович: «В Турции фанатская страсть, там настоящий патриотизм. Этого дико не хватает в России»

Полузащитник «Брагантино» Силвейра подписал контракт с «Сочи»