Игонин не уверен, что новичок «Зенита» Гойло будет играть в основном составе

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал для «СЭ» переход Никиты Гойло из «Нижнего Новгорода» в петербургский клуб.

«В «Зените» нужно начинать с того, чтобы бороться за место в составе. Никто сегодня не дает гарантии, что этот футболист будет играть. На мой взгляд, Семак во время игровой подготовки в межсезонье дает шанс молодым игрокам для того, чтобы заявить о себе и закрепиться в составе. Примеров много. Ему дали шанс, а дальше посмотрим. Скорее всего, есть некая перспектива, футболист имеет определенные навыки для того, чтобы заиграть в итоге. В «Зените» конкуренция очень серьезная. На сколько игрок к ней готов, только время покажет», — сказал Игонин «СЭ».

Контракт с 24-летним голкипером рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гойло — воспитанник «Зенита». Летом 2020 года футболист на правах аренды перешел в «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН».