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Сегодня, 02:57

Игонин: «Гегемония «Зенита» обеспечивается уровнем работы клуба»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, благодаря чему клуб из Санкт-Петербурга доминирует в чемпионате России.

«Это гегемония не нынешнего состава, эта гегемония обеспечивается уровнем работы клуба. Селекция, спортивный отдел, медиа-служба, академия... И пока остальные наши конкуренты не наладят именно работу внутри клубов, «Зенит» будет спокойно ощущать себя на футбольном поле. Да, мы можем проиграть отдельный матч и какой-то клуб сейчас возьмет Кубок России. Да, мы можем даже проиграть Суперкубок через пару месяцев. Но пока «Спартак», ЦСКА, «Динамо» не выстроят такую же мощную клубную структуру, «Зенит» будет чемпионом», — приводит «КП-Спорт» слова Игонина.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России-2022/23 и завоевал титул в пятый раз подряд.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/igonin-obyasnil-do-kakih-por-klub-iz-pitera-budet-chempionom-rossii/
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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