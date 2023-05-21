Игонин: «Бразильский тренд «Зенита» — вынужденная история»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга ориентируется на латиноамериканский рынок.

«Это вынужденная история. Если бы «Зенит» мог брать игроков из Европы, он бы делал это, и тогда у Семака была бы более разноплановая команда, как раньше. Латиноамериканский рынок — сложный, я это помню еще по игре в «Сатурне». Тогда тоже брали латиноамериканцев пачками, и это была лотерея — совершенно непонятно было, кто из них заиграет в России», — приводит «КП-Спорт» слова Игонина.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам сезона-2022/23 и завоевал пятый титул подряд.