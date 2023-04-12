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Игонин объяснил, зачем «Зениту» нужен бразильский полузащитник Мантуан

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о том, что петербургский клуб рассматривает возможность выкупа бразильского футболиста Густаво Мантуана у «Коринтианса».

«Почему нет? Все, что связано с российскими футболистами — большая проблема. Давно уже нет хороших игроков подобного плана. Здесь только может быть вопрос по его стоимости, насколько это рентабельно или нет. Но я не думаю, что «Зенит» — этот тот клуб, которому нужно переплачивать деньги для того, чтобы футболист захотел в нем играть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

Ранее сообщалось о том, что до конца текущего сезона 21-летний бразильский полузащитник будет выступать за «Зенит» на правах аренды.

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка за 22 тура.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igonin-obyasnil-zachem-zenitu-nuzhen-mantuan-
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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