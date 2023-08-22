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Сегодня, 13:15

Игонин предположил, как скажется увольнение Ярошика на «Оренбурге»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин предположил, как скажется увольнение Иржи Ярошика на «Оренбурге».

«Изначально — это было рискованное решение приглашать Ярошика. Да, уже сейчас сложно найти российского специалиста, но и иностранного также нелегко найти, так как у клуба скромный бюджет, условия и возможности. Думаю, Ярошика убрали не рано. Рискнули, попробовали и не получилось. Чем раньше было бы принято решение об увольнении, тем больше шансов исправить ситуацию. Да, можно было бы дать возможность доработать до конца первого круга, потом Ярошик попробовал бы реализовать свои идеи на большой предсезонке, но времени могло бы не хватить. Нет никакой гарантии, что план главного тренера сработал бы. Я поступил бы также, поменял тренера. Футбольный менеджмент «Оренбурга» должен был готовиться к различным изменениям. Сейчас узнаем, на каком уровне менеджмент клуба», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-ya-by-na-meste-orenburga-tozhe-pomenyal-glavnogo-trenera/
Алексей Игонин
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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