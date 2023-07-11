Игонин призвал «Зенит» продать Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что питерскому клубу нужно продать бразильского полузащитника Вендела.

«Вендела надо продавать. Больше с ним делать нечего. Ему итак уже недавно новый контракт предлагали, поэтому новый ему предлагать уж точно не надо. Если футболист не хочет играть, то смысла его удерживать нет. Тем более, «Зенит» может совершенно спокойно его отпустить. Это не вопрос выживания. Просто нужно договориться с другим клубом. Вот и все. Одна из задач — растить молодежь. Поэтому процесс идет. На этом не заканчивается формирование команды. Мне кажется, это вполне естественный процесс. Это могло произойти как чуть раньше, так и чуть позже. Непонятно, может и внешнеполитические истории тут впутанны. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то Вендел мог бы уйти и раньше. Он может и не скрывал перед руководством свою задачу перейти в европейский клуб. Не вижу в этой истории ничего особо неприятного», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Всего за петербуржцев он провел 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.