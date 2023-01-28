Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:56

Игонин — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Предложения не было и разговаривать об этом рано»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «ПСЖ».

«По Малкому каких только новостей нет. Но из всего этого вороха нужно выделять то, что сказал его агент, этому можно верить, — цитирует «КП-Спорт» Игонина. — Предложения не было и разговаривать об этом рано. Сложно объективно оценивать, может ли Малком туда уйти. На мой взгляд, и Паредес не способен был уйти. Но сейчас у него все возможности. Также и здесь. Вполне возможно, что Малком может показать более высокий результат в более конкурентной среде. Клаудиньо и Малком — определяющие футболисты. Вокруг их качеств «Зенит» выстраивает игру. Но ситуация поменялась. Если раньше у нас было три ключевых футболиста, то теперь их больше. Поэтому проблем и провала не будет, если они уйдут».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Срок действующего контракта с 25-летним бразильцем рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Малком провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: КП-Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 1
Арина Соболенко 4 3
Идет 2-й сет

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рассказов оформил голевую передачу в дебютном матче за «Крылья Советов»

Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»