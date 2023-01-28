Игонин — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Предложения не было и разговаривать об этом рано»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «ПСЖ».

«По Малкому каких только новостей нет. Но из всего этого вороха нужно выделять то, что сказал его агент, этому можно верить, — цитирует «КП-Спорт» Игонина. — Предложения не было и разговаривать об этом рано. Сложно объективно оценивать, может ли Малком туда уйти. На мой взгляд, и Паредес не способен был уйти. Но сейчас у него все возможности. Также и здесь. Вполне возможно, что Малком может показать более высокий результат в более конкурентной среде. Клаудиньо и Малком — определяющие футболисты. Вокруг их качеств «Зенит» выстраивает игру. Но ситуация поменялась. Если раньше у нас было три ключевых футболиста, то теперь их больше. Поэтому проблем и провала не будет, если они уйдут».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Срок действующего контракта с 25-летним бразильцем рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Малком провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.