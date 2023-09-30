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Сегодня, 14:47

Игонин — о результатах «Зенита»: «Качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль»

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Команда сейчас находится в процессе перестройки в связи с уходом футболистов. Те моменты, которые Семак хочет привить «Зениту», не до конца отработаны. В связи с этим достаточно часто у «Зенита» бывают ошибки в обороне. Основная причина таких результатов — вот это перестроение. Да, потеря Фернандеса вынудила перестраивать игру в атаке. Но в обороне ошибки есть, они происходят достаточно часто. «Зенит» старается менять защиту. Но, как мы видим, качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль даже против соперников, которые не претендуют на первые строчки в турнирной таблице. Мы видим, что у других команд тоже есть проблема. Потому что наличие квалифицированных защитников — это проблема многих клубов России», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Игонин считает, что у «Зенита» есть все возможности для чемпионства.

«У «Зенита» есть все возможности для чемпионства. Это объективная оценка игроков. Если тактические перестроения по ходу сезона завершатся и будут отточены, то да, «Зенит» будет основным претендентом на чемпионство», — добавил Игонин.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.

Алексей Игонин
ФК Зенит
ФК Оренбург
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