Игонин рассказал о ситуации с повесткой в рамках частичной мобилизации: «У меня есть опыт, отслужил в спортроте!»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, приходила ли ему повестка.

«Повестка мне пока не приходила. Здесь же вопрос в том, в каких условиях должны приходить повестки. Я надеюсь, в этом разберутся. И это не будет новостью, особенно для тех, кто реально понимает, что пока он не подходит по параметрам. У меня есть некий опыт, я отслужил в спортроте. Но мне кажется, что людей, имеющих к этому прямое отношение, должно хватить для решения задачи», — сказал Игонин «СЭ».

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.