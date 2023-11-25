Игонин рассказал о взаимодействии с «Зенитом»

Президент федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с «Зенитом».

«Взаимодействие с «Зенитом» в любом случае существует. Здесь можно достаточно интересно и продуктивно работать, потому что руководители «Зенита» в том числе входят в Исполком федерации. И у нас в этом смысле полная коммуникация. Мы получаем обратную связь касаемо команд высших достижений, детского футбола. Мы все собрались в один хороший коллектив и увлечены одной идеей», — сказал Игонин «СЭ».

47-летний специалист был зарегистрирован единственным кандидатом на этот пост. Срок его полномочий составит четыре года. Ранее должность президента федерации футбола Санкт-Петербурга занимала Елена Илюхина.

Игонин выступал за «Зенит», «Сатурн», «Анжи» и другие команды. Он является обладателем Кубка России (1998/99), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Карьеру игрока россиянин завершил в 2012 году. С октября 2022 года Игонин был генеральным секретарем федерации футбола Санкт-Петербурга.