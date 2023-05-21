Игонин рассказал, почему «Зениту» не нужен Сафонов

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга не будет подписывать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В РПЛ есть только один номер первый без оговорок — Игорь Акинфеев. Все остальные голкиперы примерно одного уровня, и нет особой разницы, кого ставить в ворота. «Зениту» нет смысла сражаться за Сафонова? Абсолютно. Да, если вместо Кержакова будет кто-то другой, могут измениться определенные опции игры, что-то поменяться в деталях, но кардинально ничего не поменяется», — приводит «КП-Спорт» слова Игонина.

В сезоне-2022/23 Сафонов пропустил 50 голов в 35 матчах за «Краснодар», отыграв 11 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 15 миллионов евро.