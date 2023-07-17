Игонин: «Переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на переход бразильского защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Это усиление конкуренции. При недостаточной конкуренции не будет хороших российских футболистов. Конкуренция нужна, плюс приходит опытный игрок. Да, у Марио есть российское гражданство, но по сути он легионер, который много времени провел в России. Вполне возможно, Марио поможет в адаптации иностранным игрокам, которые приезжают в «Зенит». Комфортное пребывание в стране может влиять на выступление легионеров. В переходе Фернандеса я вижу очевидный плюс», — приводит «РБ Спорт» слова Игонина.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

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