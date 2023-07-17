Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Игонин: «Переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на переход бразильского защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Это усиление конкуренции. При недостаточной конкуренции не будет хороших российских футболистов. Конкуренция нужна, плюс приходит опытный игрок. Да, у Марио есть российское гражданство, но по сути он легионер, который много времени провел в России. Вполне возможно, Марио поможет в адаптации иностранным игрокам, которые приезжают в «Зенит». Комфортное пребывание в стране может влиять на выступление легионеров. В переходе Фернандеса я вижу очевидный плюс», — приводит «РБ Спорт» слова Игонина.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-perehod-fernandesa-v-zenit-e-to-ochevidny-j-plyus/
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Лепехин: «Фернандес — не кот в мешке для «Зенита», футболист зарекомендовал себя в России»
«Зенит» показал, как прошла первая тренировка Марио Фернандеса в команде
Агент Талаев: «Думаете, Чистяков надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет?»
Андреев — о кредите доверия у Ярошика в «Оренбурге»: «Мы против резких движений»
Булыкин — о подписании «Зенитом» Фернандеса: «Возможно, в петербургском клубе пошли по пути «Шахтера»
Семин — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»

Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»