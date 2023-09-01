Игонин считает, что ЦСКА ждет сложный матч с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, чего ждет от матча питерцев с ЦСКА.

«Матч будет сложным. Было бы правильно назвать фаворита матча «Зенит», но при условии, если бы игра прошла на «Газпром Арене». ЦСКА на выезде — другая ситуация. Федотов — достаточно опытный специалист, который постарается сыграть на проблемах «Зенита». Думаю, он сможет выстроить правильную тактику игры. ЦСКА не допустит таких ошибок, как «Спартак». Матч будет сложным», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.