Игонин: «Запас прочности «Зенита» вполне достаточен»

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что у петербургского клуба не осталось позиций, которые нуждаются в усилении.
«Мы всегда говорили о том, что нужна конкуренция. Но все зависит от того, в каких турнирах участвует «Зенит». На уровне чемпионата России запас прочности вполне достаточен. Еврокубков нет. Но «Зенит» берет молодых футболистов, действует на перспективу, отталкиваясь от возможности участвовать в еврокубках. Это работа в долгую. Сегодня и сейчас — все есть», — приводит слова Игонина «КП-Спорт».
В это трансферное окно «Зенит» подписал двух футболистов «Коринтианса»: защитника Ренана и полузащитника Ду Кейроса.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
Методология
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Основные источники исследования