Игонин: «ЦСКА — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Федотов планомерно готовит команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает ЦСКА главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство? Мне почему-то кажется, что ЦСКА. Федотов — опытный тренер, который достаточно планомерно готовит команду. В современном футболе, при правильной селекции, возможно очень быстро выстроить сбалансированную команду и добиваться результата. Но здесь вопрос менеджмента и того количества средств, которые есть у клуба», — приводит «Спорт день за днем» слова Игонина.

В первом туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), а ЦСКА уступил «Уралу» (1:2).