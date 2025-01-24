Игонин считает Зимний кубок РПЛ возможностью просмотреть игроков в боевых условиях

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«В первую очередь это интересно болельщикам. Учитывая большую паузу, здесь всем хочется увидеть свои команды. Во многих из них действительно происходят знаковые изменения, приобретают футболистов, например, «Зенит». Да и в «Спартаке» много интересного происходит. Что касается тренеров, конечно, разговор об обязательно выигранном первом месте не идет. В боевых условиях просмотреть игроков важно для тренеров. Иначе они бы не соглашались участвовать в этих турнирах. Все будут примерно в равных условиях. Будет интересно посмотреть», — сказал Игонин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».