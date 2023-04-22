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Сегодня, 12:10

Игонин считант, что в матче «Зенит» — «Динамо» будет ничья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

«Наверное, будет ничья. С одной стороны, «Зенит» предпочтительнее, но у «Динамо» будет достаточно мотивации, чтобы полностью выложиться. Многие команды очень хорошо изучили сильные и слабые стороны петербуржцев. В прошлых матчах у команд соперников было достаточное преимущество, но победить им не удалось. В этом смысле «Зениту» сложнее играть во втором круге. И сейчас команде будет посложнее», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» завтра, 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-v-matche-zenit-dinamo-budet-nich-ya/
Алексей Игонин
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