Игонин: «У «Зенита» найдется замена Малкому»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о возможном уходе нескольких бразильских игроков из клуба.

«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов, — приводит RT слова Игонина. — И самое главное в такой момент — не поддаваться панике. Отсюда и вытекает трансферная политика «Зенита» — и сразу виден ответ на вопрос, зачем клубу так много футболистов. Замена у нас всегда есть».

Эксперт назвал отличной работу селекционного отдела «Зенита».

«Если все-таки уедет Малком, то на его место всегда может рассчитывать Иван Сергеев, который неоднократно доказывал, что он соответствует чемпионскому уровню «Зенита». На позицию Клаудиньо уже очень давно претендует Андрей Мостовой, а это, между прочим, игрок сборной России. Также клуб подписал молодого бразильца Ду Кейроса. Так что заменить ушедших звезд мы можем легко. В этом плане селекционный отдел петербургского клуба работает блестяще. И уход, пусть и системообразующих игроков, никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне», — заявил Игонин.

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