Игонин: «Убрать изображение Фернандеса со стадиона ЦСКА — означает перечеркнуть все заслуги футболиста»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги матча 7-го тура РПЛ между петербургским клубом и ЦСКА (1:1).

«Не могу сказать, что ЦСКА смог чем-то удивить, но не ожидал, что они будут настолько свежие. Полагал, что у них будет меньше сил. Тренер у армейцев опытный, схема выбрана правильно, но такой футбол очень энергозатратный, а у красно-синих не самая длинная скамейка. Многие говорят про состав «Зенита» из разряда: «Сколько еще им нужно игроков? У них и так все в порядке». Не бывает такого, что все всегда в порядке! Очень важна конкурентная среда. Проблемы есть не только у армейцев, поэтому мне сложно представить, что кто-то на дистанции составит «Зениту» конкуренцию», — цитирует Игонина RT.

Также экс-футболист высказался о том, что в подтрибунном помещении домашней арены ЦСКА сняли портрет с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

«Фернандеса мы хорошо знаем. По его морально-этическим качествам ни у кого, думаю, нет вопросов. Не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю... Убрать его изображение со стадиона — означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут...» — добавил он.

После 7-го тура ЦСКА идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. 16 сентября армейцы сыграют с «Крыльями Советов».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Этим летом московский клуб не смог подписать игрока.