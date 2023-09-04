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Сегодня, 18:39

Игонин: «Убрать изображение Фернандеса со стадиона ЦСКА — означает перечеркнуть все заслуги футболиста»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги матча 7-го тура РПЛ между петербургским клубом и ЦСКА (1:1).

«Не могу сказать, что ЦСКА смог чем-то удивить, но не ожидал, что они будут настолько свежие. Полагал, что у них будет меньше сил. Тренер у армейцев опытный, схема выбрана правильно, но такой футбол очень энергозатратный, а у красно-синих не самая длинная скамейка. Многие говорят про состав «Зенита» из разряда: «Сколько еще им нужно игроков? У них и так все в порядке». Не бывает такого, что все всегда в порядке! Очень важна конкурентная среда. Проблемы есть не только у армейцев, поэтому мне сложно представить, что кто-то на дистанции составит «Зениту» конкуренцию», — цитирует Игонина RT.

Также экс-футболист высказался о том, что в подтрибунном помещении домашней арены ЦСКА сняли портрет с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

«Фернандеса мы хорошо знаем. По его морально-этическим качествам ни у кого, думаю, нет вопросов. Не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю... Убрать его изображение со стадиона — означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут...» — добавил он.

После 7-го тура ЦСКА идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. 16 сентября армейцы сыграют с «Крыльями Советов».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Этим летом московский клуб не смог подписать игрока.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198229-igonin-izobrazhenie-fernandes
Алексей Игонин
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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