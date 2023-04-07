Игонин: «Дзюба разбежался, и остановить его уже достаточно сложно»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы защитников сине-бело-голубых противостоять форварду «Локомотива» Артему Дзюбе в матче 22-го тура РПЛ.

«Понятно, что когда Дзюба уже разбежался, остановить его уже достаточно сложно, поэтому нужно говорить об обороне всей команды, о том, как нужно правильно играть в защите. Нужно сделать так, чтобы до Дзюбы не доходили передачи, особенно навесы с фланга, с которыми он справляется очень хорошо, поэтому прежде всего нужно обратить внимание на то, как доставляется мяч Дзюбе, и все, на этом этапе решать проблему. В концовке это делать еще сложнее, учитывая его физические данные, возможности и опыт», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

Также он прокомментировал вызов центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана из расположения молодежной сборной Бразилии.

«Наверное, есть причины, почему Ренана отозвали из молодежной сборной Бразилии. Не могу ничего об этом сказать. Возможно, у кого-то из игроков какие-то проблемы, иначе бы эта тема бы и не поднималась», — добавил экс-футболист.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.