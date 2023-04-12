Игонин: «Если российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома из «Зенита» отпадет сам собой»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин предположил, произойдет ли ближайшим летом в клубе из Санкт-Петербурга перестройка.

«Зенит» выстраивает работу клуба на длительный срок, чтобы показывать результат в еврокубках и в чемпионате России. Непонятно, когда произойдет перестройка в клубе и насколько она возможна. Понятно, что изменения всегда могут быть, просто к этому надо подготовиться. «Зенит» все равно должен работать на опережение», — приводит «РБ Спорт» слова Игонина.

Также он оценил вероятность ухода нападающего Малкома из «Зенита» этим летом.

«Сейчас у него задача номер один — выиграть РПЛ. Его уход вполне возможен летом, потому что «Зенит» хотел, чтобы он не только играл в чемпионате России. Малком — футболист европейского уровня. Если ситуация изменится в лучшую сторону, и российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадет сам собой», — добавил экс-игрок.

Ранее сообщалось о том, что петербургский клуб летом может подписать нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Сергея Пиняева, если Малком и Вендел решать покинуть команду.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка за 22 тура.