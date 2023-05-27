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Сегодня, 17:34

Игонин — о возможном включении Дзюбы и Быстрова в зал славы «Зенита»: «Они же чемпионы!»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка России Алексей Игонин поделился мнением о возможном включении российского нападающего Артема Дзюбы и экс-полузащитника Владимира Быстрова в зал славы «Зенита».

«Они же чемпионы! Там сказано, что включаются футболисты, которые внесли вклад в чемпионство. Они же являются чемпионами. Тут нужно дождаться конкретики по критериям включения. Сейчас мы не знаем толком ничего», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

Быстров провел в составе «Зенита» 197 матчей, отметился 25 голами и 28 результативными передачами. На счету Дзюбы 108 забитых мячей и 70 голевых передач в 249 играх за петербургскую команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igonin-o-dzyube-i-bystrove-v-zale-slavy-zenita-oni-zhe-chempiony
Алексей Игонин
Артем Дзюба
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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