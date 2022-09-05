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5 сентября, 13:10

Игонин о поражении «Спартака»: «Ни одна команда не может противостоять «Зениту»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу питерцев в матче 8-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:1).

«Мы ждали этой встречи, чтобы сделать оценки нынешнего «Спартака». С «Зенитом» более-менее все понятно. На этот матч не надо было никакой дополнительной мотивации. Судя по игре и статистике можно говорить, что «Спартак», конечно, прибавил. Теперь это оформленная команда, у которой есть желании и злость. Но мощь и класс «Зенита» позволяют выигрывать такие матчи. По многим показателям питерцы превосходили соперников, несмотря на то что играли на чужом поле», — сказал Игонин «СЭ».

Также Игонин считает, что «Зениту» не может противостоять ни одна команда РПЛ.

«Не скучно ли «Зениту» играть без конкуренции? Футболистам всегда нравится побеждать, но если смотреть со стороны болельщиков и клуба, то эмоций значительно больше, когда обыгрываешь сильного соперника. Сейчас мы можем говорить, что «Спартак» когда-то был сильной командой, что есть дерби двух столиц, но противостояния между командами нет. В отдельно взятом матче противостояние и появляется, но говорить, что будет конкуренция за первое место на протяжении всего чемпионата, не приходится. Ни одна команда не может противостоять «Зениту», — сказал Игонин «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

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