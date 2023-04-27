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Сегодня, 15:23

Игонин заявил, что Ренан все еще совершает тактические ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру Роберта Ренана за «Зенит», а также предположил, может ли он летом покинуть клуб.

«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него еще достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступают увереннее. Ренан еще прибавит. Его купили на перспективу. У игрока должно быть желание уйти летом, но я сомневаюсь, что «Зенит» выстраивал с ним отношения на столь короткий срок. Интерес к Ренану со стороны европейских клубов оправдан? Сложно говорить. Все завязано на сборной Бразилии. К сожалению, сейчас никто не оценивает футболиста по чемпионату России. У меня сомнения, что на Ренана есть серьезные предложения от европейских клубов. Агенты могут поднимать шум, чтобы повысить цену и показать значимость своего клиента», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

19-летний бразилец выступает за «Зенит» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-u-renana-horoshee-futbol-noe-obrazovanie-no-on-eshhe-sovershaet-takticheskie-oshibki/
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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