Акинфеев — о матче с «Ахматом»: «За 21 год такого не было!»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев эмоционально отреагировал на события матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

В прошедшей встрече команды забили все пять голов с пенальти.

«За 21 год такого не было, вообще, просто...» — сказал голкипер по окончании игры на видео, которое опубликовал CSKA TV.

В конце первого тайма игры против «Ахмата» главный судья встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.