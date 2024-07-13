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Сегодня, 16:09

Игорь Акинфеев рассказал о письмах поклонниц: «Мы все читаем»

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как со временем изменилось его отношение к персональным поклонницам.

«Сейчас уже нет, все, уже возраст не тот. Хотя в клуб письма на мое имя до сих пор приходят (смеется). Хоть и кажется кому-то, что это уже прошлый век, но письма существуют, они доходят до клуба. Мы все читаем. Часто люди просят отправить обратным письмом открытку с автографом — обязательно это делаем.

Что касается поклонниц, у меня семья, жена, дети — про каких-то поклонниц и мыслей нет. Конечно, люди, болельщицы, девушки часто встречают, но это только совместное фото и не более того», — цитирует Акинфеева ТАСС.

Акинфеев выступает за основу ЦСКА с 2003 года. В прошлом сезоне 38-летний голкипер принял участие в 27 матчах красно-синих, пропустил 34 гола и отыграл 9 встреч на ноль.

Источник: ТАСС
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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