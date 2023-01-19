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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением относительно возможного выхода Российского футбольного союза из Союза европейских футбольных ассоциаций и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.
— Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется). Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы, — сказал Акинфеев.
При этом, по словам вратаря, игроки не могут с полной уверенностью утверждать, какое решение — сохранение места в УЕФА или же переход в АФК — будет верным, так как не обладают полной информацией на этот счет.
— Такие глобальные вопросы не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это немаловажный фактор, — добавил футболист.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования